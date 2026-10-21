Казанский ГАУ запустит совместную программу для аграриев с китайским вузом
Казанский государственный аграрный университет и Китайский сельскохозяйственный университет в Пекине планируют запустить совместную программу MBA «Агробизнес» для руководителей аграрных предприятий. Вузы согласовали учебный план, сроки обучения, состав преподавателей и условия выдачи дипломов, сообщила пресс-служба Казанского ГАУ.
Программа объединит опыт Казанского ГАУ в международном аграрном бизнес-образовании и китайские методы подготовки управленцев. В частности, китайская сторона предложит модель двойного научного руководства и практико-ориентированный формат занятий.
Ранее Казанский ГАУ подписал меморандум о сотрудничестве с Циндаоским аграрным университетом, предусматривающий академический обмен, совместные исследования и программы двойных дипломов.