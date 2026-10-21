«Калашников» отгрузил новую партию автоматов АК-12
Автоматы модернизируют с учетом опыта боевого применения
Концерн «Калашников» отгрузил заказчику очередную крупную партию усовершенствованных автоматов АК-12 калибра 5,45 мм. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Перед отгрузкой автоматы прошли плановые периодические испытания заказчика. В «Калашникове» отметили, что продолжают совершенствовать АК-12 с учетом обратной связи от военнослужащих, применяющих оружие в зоне боевых действий.
В 2025 году концерн разработал укороченную версию автомата АК-12К и малогабаритный АК-12СК. Обе модели представили на международных выставках в 2026 году.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения