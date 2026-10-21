В Прикамье за год незначительно выросла доля отказов по заявкам на POS-кредиты
Доля отказов по заявкам на POS-кредиты (кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках) в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 86,9%. По сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 3,1%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В августе 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты составляла в Пермском крае 84,9%.
Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в сентябре 2026 года в России составила 86,4%, увеличившись по сравнению с сентябрем 2025 года на 3% (83,4%). Наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты были отмечены в Забайкальском (88,1%), Ставропольском (87,6%) краях и Кемеровской области (87,2%).
Напомним, доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в сентябре 2026 года в Пермском крае составила 79,1%.