В Прикамье за год незначительно выросла доля отказов по заявкам на POS-кредиты

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты (кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках) в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 86,9%. По сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 3,1%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В августе 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты составляла в Пермском крае 84,9%.