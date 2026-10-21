Число бронирований жилья для деловых поездок в Казань выросло на 25%

В командировки в Казань преимущественно направляют сотрудников компаний из сфер торговли, производства, информационных технологий, медицины и строительства. По данным сервиса, больше всего командированных приезжает из Москвы и других городов Татарстана. Среди других регионов — Ульяновская и Московская области, Санкт-Петербург и Самарская область.