Число бронирований жилья для деловых поездок в Казань выросло на 25%
Рост спроса связан с проведением в городе крупных деловых мероприятий
Количество бронирований гостиниц и других вариантов размещения для командировок в Казань на октябрь–ноябрь выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Островок Командировки».
По словам руководителя сервиса Любви Васильевой, рост спроса связан с проведением в городе крупных деловых мероприятий. В октябре в Казани прошел российско-индийский бизнес-форум «Тайм», в ноябре запланирована Строительная неделя БРИКС.
В командировки в Казань преимущественно направляют сотрудников компаний из сфер торговли, производства, информационных технологий, медицины и строительства. По данным сервиса, больше всего командированных приезжает из Москвы и других городов Татарстана. Среди других регионов — Ульяновская и Московская области, Санкт-Петербург и Самарская область.
Средняя стоимость забронированной ночи в Казани в этот период составляет 7,7 тыс. руб. Это на 4% больше, чем годом ранее. Среди корпоративных бронирований на сентябрь–октябрь 35% приходится на трехзвездочные отели, 28% — на четырехзвездочные гостиницы, 14% — на апартаменты, 13% — на объекты без звезд. Доля пятизвездочных отелей составляет 5%, двухзвездочных — 2%.