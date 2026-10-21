Мэрия Ярославля демонтировала незаконную рекламу торгового центра

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Арбитражный суд Ярославской области признал законным предписание о демонтаже рекламы торгового центра на дорожных знаках «Указатель направления». Поводом для разбирательства стали обращения граждан, а также проверки надзорных органов. Второй арбитражный суд подтвердил это решение. Мэрия ссылалась на отсутствие средств на демонтаж, но суды не признали эту причину уважительной.