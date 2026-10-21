Мэрия Ярославля демонтировала незаконную рекламу торгового центра
Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля демонтировал наружную рекламу торгового центра «Мебель маркт» на дорожных знаках. Об этом сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Арбитражный суд Ярославской области признал законным предписание о демонтаже рекламы торгового центра на дорожных знаках «Указатель направления». Поводом для разбирательства стали обращения граждан, а также проверки надзорных органов. Второй арбитражный суд подтвердил это решение. Мэрия ссылалась на отсутствие средств на демонтаж, но суды не признали эту причину уважительной.
«Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля официально уведомил УФАС о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и демонтаже незаконной наружной рекламы торгового центра на информационных знаках 6.10.1»,— сообщили в УФАС.