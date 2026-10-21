В Татарстане по решению суда с участка изъяли более 70 собак и кошек
В Камско-Устьинском районе Татарстана завершили исполнительное производство по вывозу животных с земельного участка. Более 30 собак и 40 кошек распределили по приютам и передали волонтерам, сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
По данным ведомства, после возбуждения исполнительного производства должница не выполнила требования в установленный срок. Судебный пристав организовала вывоз животных совместно с волонтерами и специалистами ветеринарной службы.
Сейчас животные находятся под присмотром и ожидают передачи новым владельцам.