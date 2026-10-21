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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане по решению суда с участка изъяли более 70 собак и кошек

В Камско-Устьинском районе Татарстана завершили исполнительное производство по вывозу животных с земельного участка. Более 30 собак и 40 кошек распределили по приютам и передали волонтерам, сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
В Татарстане по решению суда с участка изъяли более 70 собак и кошек

В Татарстане по решению суда с участка изъяли более 70 собак и кошек

Майя Жинкина / Коммерсантъ

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По данным ведомства, после возбуждения исполнительного производства должница не выполнила требования в установленный срок. Судебный пристав организовала вывоз животных совместно с волонтерами и специалистами ветеринарной службы.
Сейчас животные находятся под присмотром и ожидают передачи новым владельцам.
Анна Кайдалова