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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В Самаре к отоплению подключено 96,8 % жилого фонда

При этом школы, детсады и учреждения здравоохранения уже практически обеспечены теплом
К системе отопления подключено 96,8 % жилого фонда Самары. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Параллельно ведется работа по обеспечению теплом социальных объектов. В настоящее время из 226 самарских школ подключены 223, из 227 детских садов — 226.
В сфере здравоохранения к отоплению подключены 303 объекта из 311 имеющихся. Учреждения спорта, культуры и дополнительного образования также активно подключаются: тепло подано в 274 объекта из 288.
Георгий Портнов