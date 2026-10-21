Здание ликероводочного завода на Алтае выставлено на продажу за 4 млн рублей
ДОМ.РФ выставил на торги административный корпус старинного ликероводочного завода в городе Змеиногорске Алтайского края. Сообщение о проведении конкурса опубликовано на сайте финансового института.
Площадь здания у подножия горы Пригонной составляет 1,88 тыс. кв. м. В состав лота также внесено право аренды земельного участка площадью 0,29 га.
Здание, являющееся объектом культурного наследия, было построено в начале прошлого века для размещения «Змеиногорского винного склада №7». «Всего по типовому проекту было построено восемь таких складов в семи городах Томской губернии»,— отметили в ДОМ.РФ.
Цена лота установлена в размере 4 млн руб. Конкурс назначен на 30 октября.