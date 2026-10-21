В Самарской области самые высокооплачиваемые подработки в доставке — на самокате

На втором месте в регионе по оплачиваемости среди курьеров зафиксирована пешая доставка — 6,359 тыс. руб. за смену. Курьеры доставляют небольшие заказы в пределах пешей доступности, часто в центре города. На третьем месте — доставка на велосипеде с зарплатой 6,264 тыс. руб. за смену. Такой формат подходит для доставки в пределах района и позволяет объезжать пробки.