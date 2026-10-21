В Самарской области самые высокооплачиваемые подработки в доставке — на самокате
В Самарской области самым высокооплачиваемым вариантом подработки в доставке в третьем квартале являлась доставка на самокате. Исполнителям предлагали в среднем 6,374 тыс. руб. в смену. Это удобный вариант для коротких поездок и доставки в загруженных районах, сообщает «Авито Подработки».
На втором месте в регионе по оплачиваемости среди курьеров зафиксирована пешая доставка — 6,359 тыс. руб. за смену. Курьеры доставляют небольшие заказы в пределах пешей доступности, часто в центре города. На третьем месте — доставка на велосипеде с зарплатой 6,264 тыс. руб. за смену. Такой формат подходит для доставки в пределах района и позволяет объезжать пробки.
В целом по России самое высокое предлагаемое вознаграждение среди курьеров зафиксировано в автомобильной доставке — 6,108 тыс. руб. за смену. На втором месте — велокурьеры, которым предлагали 6,091 тыс. руб. за смену. Для курьеров на самокатах и пеших курьеров показатель составил 6,056 тыс. руб. за смену.