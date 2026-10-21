Челябинку будут судить за хищение пособий на трех несуществующих детей
Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат на детей (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2017–2024 годах горожанка, являясь матерью одного ребенка, просила своих знакомых заверить в органах ЗАГС факт рождения второго, третьего и четвертого ребенка вне больницы. Местные жители не знали о намерениях приятельницы. В итоге челябинка оформила социальные выплаты и пособия на содержание детей и получила сертификат на материнский капитал. Таким образом она похитила 2,7 млн руб. бюджетных средств.
На имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.