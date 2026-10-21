Двух жителей Кузбасса арестовали за диверсию на железной дороге
Центральный райсуд Кемерова избрал меру пресечения двум жителям города Топки, обвиняемым в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Их поместили под стражу до 19 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов Кемеровской области.
По версии следствия, местная жительница в мессенджере вступила в контакт с неизвестным, не разделяющим политику властей РФ. Тот убедил фигурантку дела провести диверсию, для которой женщина привлекла знакомого.
Правоохранители установили, что 6 октября этого года житель Кузбасса около перегона Топки — Каменный Бродик Западно-Сибирской железной дороги вскрыл релейный шкаф, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его подельница сняла диверсию на видео, которое выслала куратору. Силовики задержали злоумышленников 19 октября.