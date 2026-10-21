Мэру Ярославля хотят поднять зарплату

Вопрос обсуждался на постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. Коэффициент денежного вознаграждения планируется увеличить с 4,7 до 7, или в 1,49 раза. По данным министерства, мэр Ярославля получает меньше, чем главы ряда других округов области.