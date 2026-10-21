Мэру Ярославля хотят поднять зарплату
Мэру Ярославля планируют увеличить ежемесячное денежное вознаграждение. Такое предложение в муниципалитет города внесло министерство регионального развития Ярославской области, сообщает «Ярньюс».
Вопрос обсуждался на постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. Коэффициент денежного вознаграждения планируется увеличить с 4,7 до 7, или в 1,49 раза. По данным министерства, мэр Ярославля получает меньше, чем главы ряда других округов области.
«Ярославль является административным центром Ярославской области. Он намного крупней Рыбинска. И его руководитель получает меньше, чем Рыбинска, Переславля-Залесского, Ярославского, Тутаевского, Угличского районов», — пояснил депутатам заместитель министра регионального развития Ярославской области Владимир Богомолов.
Конкретных расчетов будущей зарплаты на заседании не представили. Ранее мэрия внесла в муниципалитет проект решения о компенсации мэру затрат на аренду жилья в городе, если у него нет его в собственности или соцнайме. Предложение о росте денежного вознаграждения оформлено поправкой к этому решению.