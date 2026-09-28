Поп-культуре Дали дорогу

Аукционный дом Christie’s открыл отдел поп-культуры. Новое подразделение будет проводить международные аукционы и онлайн-торги, а также организовывать частные продажи музыкальных реликвий, редкого кинореквизита и личных вещей самых влиятельных деятелей, сообщается на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie’s Фото: Christie’s

С молотка Christie’s уже уходили культовое платье Мэрилин Монро и рабочий сценарий Одри Хепберн к фильму «Завтрак у Тиффани». Теперь компания сможет привлечь больше молодых и новых клиентов, считает бывший гендиректор Sotheby’s Russia, независимый эксперт арт-рынка Ирина Степанова:

«Постеры, плакаты, тиражная графика, от марок до кутюрной одежды — все это всегда присутствовало и существовало, на эти предметы есть спрос. Видимо, уже назрела необходимость оформить это и заняться этими категориями достаточно системно, стратегически. Это связано с ростом бизнеса и с желанием развивать новые категории и привлекать новую аудиторию, в том числе молодую. Отдел будет заниматься вообще всеми такими торгами, которые не подпадают под категорию искусства, прикладного или высокого ювелирного. Аукционные дома всегда серьезно к этому относились.

В любой серьезной коллекции есть место меморабилии или каким-то сентиментальным вещам, связанным с семьей, с профессией и детством.

Это вещи очень тонкие, психологические, и все это хорошо уживается рядом с высоким искусством. Ведь никто не называет это искусством. Допустим, виниловые диски либо постеры блокбастеров — это все спокойно продается онлайн. Если продается коллекция какой-то поп-звезды, то будут организовываться и живые торги, будет предаукционный показ, и эти предметы можно будет посмотреть живьем на предаукционной выставке».

Как пишет журнал ARTnews, запуск нового подразделения случился сразу после грандиозного успеха в сфере коллекционирования памятных вещей. В 2026 году продажа коллекции Джима Ирсея принесла Christie’s суммарно $105 млн, это абсолютный рекорд для этой категории. Например, знаменитая черная гитара Stratocaster ведущего гитариста Pink Floyd ушла с молотка за $14,5 млн и стала самой дорогой гитарой, когда-либо проданной на аукционе. Это повлияет на весь рынок, считает соучредитель галерей Stargift, меценат и коллекционер Илья Слуцкин:

«Сейчас есть тренд на развитие альтернативных инвестиций. В частности, только что в Sotheby’s был аукцион, посвященный динозаврам, метеоритам. Динозавр ушел за $50 млн. Старое искусство начинает морально устаревать, и более молодым коллекционерам интересны необычные вложения. Покупать, условно, Дали уже не так модно, а вот купить себе динозавра или гитару Курта Кобейна — это вроде как круто. Но до этого момента подобными вещами в основном занимались аукционы второго эшелона. Есть даже аукционные дома, которые специализируются только на так называемой меморабилии. Но выход такого игрока, конечно же, даст новый импульс, в том числе и в России.

Интересных лотов с богатой историей 100% станет больше, потому что люди, в коллекциях которых хранятся вещи, связанные с поп-культурой и кино, будут их приносить на продажу. Они будут понимать, что за них можно выручить много денег. После того как Sotheby’s продал тираннозавра за $50 млн, все дилеры и галереи начали пересматривать цены на все, что связано с этими динозаврами.

Такая сделка сразу становится бенчмарком для рынка.

Еще несколько лет назад она могла стоить $20 млн. Рынок сейчас будет активно расти и развиваться».

Christie’s не первый аукционный дом, который вышел на альтернативные направления. Отдел поп-культуры есть у Heritage Auctions, Sotheby’s создал специальный отдел науки. Bonhams проводит аукционы предметов, связанных с индустрией развлечений. Американский Freeman’s, в частности, продает комиксы, видеоигры и игрушки.

Анжела Гаплевская