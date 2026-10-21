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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга-Урал

Бастрыкин затребовал доклад о пропаже 17-летнего подростка в Чебоксарах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об исчезновении 17-летнего подростка в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По данным ведомства, в октябре подросток покинул место жительства и перестал выходить на связь с родственниками. До настоящего времени сведения о его местонахождении и судьбе отсутствуют.
В СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело.
Анна Кайдалова