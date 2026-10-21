Десять сотрудников челябинского училища штурманов наградили знаком отличия
Десять сотрудников Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов награждены знаком отличия «За смелость и отвагу». Соответствующее постановление губернатора Челябинской области №433 вышло 20 октября 2026 года.
В список награжденных вошли четверо полковников, трое подполковников и трое майоров. Среди них — руководители кафедр и отделов училища, заместитель начальника кафедры, помощник начальника штаба, доцент и преподаватель.
Подробности и обстоятельства награждения в документе не приводятся.