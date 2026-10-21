В Татарстане возбудили дело из-за контракта на ремонт дороги на 159,9 млн
Татарстанское УФАС возбудило дело из-за ремонта девяти участков улично-дорожной сети в Елабуге. Работы на участке начались до заключения контракта, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным УФАС, видео начала асфальтирования появилось в интернете 13 мая, а государственный контракт на 159,9 млн руб. с ООО «А.Элит-групп» заключили 31 мая. Основным исполнителем работ стало ООО «Спецстройсервис», привлеченное по договору субподряда.
По мнению ведомства, выполнение работ до заключения контракта могло ограничить доступ других участников к закупке и создать преимущества для заранее привлеченных компаний.
Дело возбуждено по двум статьям закона «О защите конкуренции», касающимся нарушений при проведении торгов и заключении антиконкурентных соглашений.