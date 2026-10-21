На заводе «Элеконд» автоматизировали 90% процессов

Танталовые конденсаторы применяются в оборудовании связи, медицинских приборах, авиационной и космической технике, а также в военной промышленности. Они востребованы в устройствах, которые должны надежно работать длительное время, в том числе при перепадах температуры. По имеющимся данным, в России такие конденсаторы производят два предприятия — в Санкт-Петербурге и Сарапуле.