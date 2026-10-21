На заводе «Элеконд» автоматизировали 90% процессов
Предприятие в Сарапуле наращивает выпуск танталовых конденсаторов
На заводе «Элеконд» в Сарапуле автоматизировали 90% производственных процессов. Об этом сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова во время посещения предприятия.
В 2025 году на заводе начал работать новый производственный корпус «Тантал», предназначенный для увеличения выпуска количества танталовых конденсаторов. Предприятие получило субсидию Минпромторга на закупку части оборудования.
Танталовые конденсаторы применяются в оборудовании связи, медицинских приборах, авиационной и космической технике, а также в военной промышленности. Они востребованы в устройствах, которые должны надежно работать длительное время, в том числе при перепадах температуры. По имеющимся данным, в России такие конденсаторы производят два предприятия — в Санкт-Петербурге и Сарапуле.
Развитие промышленного производства в регионе поддерживается в том числе через льготное финансирование. В 2026 году четыре предприятия Удмуртии получили займы регионального Фонда развития промышленности на общую сумму 170 млн руб.
На «Элеконде» также сохраняют рабочие места для сотрудников, участвующих в специальной военной операции. По данным предприятия, в ней задействованы более 20 работников завода. Вернувшимся сотрудникам помогают адаптироваться к работе.