Уволенный глава района в Самаре исполняет свои обязанности в соцсетях

Игорь Рудаков на свое увольнение отреагировал нестандартно: он предложил подписчикам проголосовать в его Max-канале, уходить ему с должности или остаться. В итоге 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. Позже на странице губернатора Вячеслава Федорищева во «ВКонтакте» на вопрос пользователей, не связано ли увольнение Игоря Рудакова с результатами минувших выборов в Самарскую губернскую думу, в администрации города ответили, что чиновник освобожден от должности «на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ».