Уволенный глава района в Самаре исполняет свои обязанности в соцсетях
Игорь Рудаков продолжает работать после отставки
Бывший глава Кировского района Самары Игорь Рудаков продолжает выполнять свои обязанности. В частности, в своих каналах в Telegram и Max чиновник выясняет, в каких домах остались проблемы с отоплением. При этом жители массово обращаются именно к господину Рудакову, а не на ресурсы администрации.
Должность главы Кировского района Самары Игорь Рудаков занял в ноябре 2015 года, когда городом руководил Олег Фурсов. В 2020 году, уже при Елене Лапушкиной, чиновник вновь победил в конкурсе и, таким образом, продлил себе срок полномочий еще на пять лет. В 2025 году в рамках перехода на одноуровневую систему управления администрацию района отнесли к подразделению мэрии.
Об отставке Игоря Рудакова стало известно 22 сентября текущего года. О ее причинах официально не сообщалось. Незадолго до этого решения завершились выборы депутатов Госдумы РФ и Самарской губернской думы. На выборах депутатов областного парламента в Кировском одномандатном округе №12 кандидат от КПРФ Сергей Арсеньев обошел единоросса Константина Ряднова.
Игорь Рудаков на свое увольнение отреагировал нестандартно: он предложил подписчикам проголосовать в его Max-канале, уходить ему с должности или остаться. В итоге 94% пользователей были за то, чтобы чиновник продолжил работу. Позже на странице губернатора Вячеслава Федорищева во «ВКонтакте» на вопрос пользователей, не связано ли увольнение Игоря Рудакова с результатами минувших выборов в Самарскую губернскую думу, в администрации города ответили, что чиновник освобожден от должности «на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ».
В понедельник, 12 октября, стало известно, что пост главы Кировского района занял Вячеслав Суслин — бывший заместитель руководителя администрации Ленинского района Самары. Однако днем позже губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона попросил главу Самары Ивана Носкова отменить данное решение, «поскольку оно не было согласовано с администрацией губернатора с точки зрения кадровой политики и с точки зрения политики информационной безопасности». В настоящее время обязанности руководителя Кировского района исполняет Вячеслав Суслин.