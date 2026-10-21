С властей Нагайбакского округа взыскали деньги за нападение собаки на девочку

Установлено, что в мае 2025 года на улице Ленина в селе Фершампенуаз на 9-летнюю девочку напала бродячая собака и укусила ее за бедро. Несовершеннолетняя проходила лечение в амбулаторных условиях, следовала ряду ограничений. По данным прокуратуры, ситуация произошла из-за ненадлежащего исполнения местной администрацией своих полномочий. Ведомство обратилось в суд, желая взыскать с властей 80 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка. Требования прокуратуры удовлетворили.