Из-за ухудшения погоды в Кузбассе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен на территории Кемеровской области в связи с ухудшением погодных условий до 08:00 22 октября. Соответствующее постановление подписал глава региона Илья Середюк.
Согласно документу, органам местного самоуправления рекомендовано провести проверку состояния линий электропередач, а также социально значимых объектов.
По данным «Западносибирского УГМС», днем 21 и 22 октября в Кузбассе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра прогнозируются до 22 м/с. Температура воздуха ночью понизится до минус 3.