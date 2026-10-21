В Челябинске банк оштрафовали за нарушение прав жительницы при возвращении долга

Приставам поступила жалоба от жительницы региона на действия банка. Выяснилось, что кредитная организация постоянно звонила должнице, а один из сотрудников встретился с ее матерью без согласия челябинки. Кроме того, банк не записывал телефонные разговоры либо не предупреждал о записи. Компания ранее уже привлекалась за подобные правонарушения в Оренбургской и Тамбовской областях. По этой причине было назначено наказание в виде повышенного штрафа — 120 тыс. руб. Банк воспользовался правом уплатить 50% в течение 20 дней с момента вступления решения в силу, бюджет страны пополнился на 60 тыс. руб.