В Челябинскую область не пустили 2,8 т продуктов из-за отсутствия маркировки

Машина с 1 т рисовой крупы, 0,4 т гранатов, 0,4 т хурмы, 0,5 т сухофруктов и 0,5 т льняного масла следовала через Казахстан из Таджикистана в Нижневартовск. Во время проверки выяснилось, что гранаты не имеют обязательной маркировки. Должностные лица вынесли предписание о возврате продукции, ее отправили на территорию соседнего государства.