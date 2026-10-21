В Челябинскую область не пустили 2,8 т продуктов из-за отсутствия маркировки
Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» запретили ввоз партии растительной продукции весом 2,8 т из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Машина с 1 т рисовой крупы, 0,4 т гранатов, 0,4 т хурмы, 0,5 т сухофруктов и 0,5 т льняного масла следовала через Казахстан из Таджикистана в Нижневартовск. Во время проверки выяснилось, что гранаты не имеют обязательной маркировки. Должностные лица вынесли предписание о возврате продукции, ее отправили на территорию соседнего государства.