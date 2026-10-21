Суд Екатеринбурга оставил под стражей обвиняемых в попытке убийства пяти человек

Чкаловский суд Екатеринбурга продлил до 1 ноября срок содержания под стражей местным жителям Игорю Зибину и Алексею Дмитруку, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Они обвиняются в покушении на убийство пяти человек по ч. 2 ст. 167 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.