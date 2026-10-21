Суд Екатеринбурга оставил под стражей обвиняемых в попытке убийства пяти человек
Чкаловский суд Екатеринбурга продлил до 1 ноября срок содержания под стражей местным жителям Игорю Зибину и Алексею Дмитруку, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Они обвиняются в покушении на убийство пяти человек по ч. 2 ст. 167 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Зибин и защитники обвиняемых просили изменить меру пресечения, которая была бы не связана с изоляцией от общества. Свердловский областной суд заслушал доводы сторон и оставил решение райсуда без изменений.
Следствие установило, что ночью 25 ноября был подожжен гараж, пристроенный к дому на ул. Скальная. Находившиеся в доме пять человек смогли покинуть горящий дом и вызвали пожарных. В результате возгорания никто не пострадал, но сгорело имущество. Игоря Зибина следствие считает поджигателем, а Алексея Дмитрука — предполагаемым заказчиком убийства людей в доме.