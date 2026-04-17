Двух екатеринбуржцев обвинили в покушении на убийство пяти человек

Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 2 июня двух местных жителей — Игоря Зибина и Алексея Дмитрука. Они обвиняются в покушении на убийство пяти человек и уничтожении чужого имущества, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 25 ноября примерно в 4:00 неизвестный поджег гараж, пристроенный к дому на ул. Скальная. Это было сделано с целью убийства находившихся в доме пяти человек, однако они смогли покинуть горящий дом и вызвали пожарных. В результате возгорания никто не пострадал, но сгорели часть дома, гараж, машины и мототехника. По подозрению в совершении этих преступлений был задержан Игорь Зибин — предполагаемый исполнитель, также был задержан Алексей Дмитрук как предполагаемый заказчик.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 30 п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ирина Пичурина