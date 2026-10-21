В Челябинске у матери погибшего бойца СВО похитили 18 млн рублей

С местной жительницей связались с помощью «домового чата», в котором обсуждали замену домофона. Горожанку убедили назвать код из СМС-сообщения якобы для обновления системы. После мошенники передали, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломали, и деньги могут оказаться под угрозой. Несколько месяцев гражданка находилась под давлением. За это время она перевела злоумышленникам личные сбережения и выплаты после гибели сына на СВО. Также челябинка продала его квартиру и перечислила деньги за жилье неизвестным. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 18 млн руб.