В Кирове директора компании осудят за сокрытие 44 млн рублей от налоговой

По данным следствия, с момента возбуждения уголовного дела компания перечислила в бюджет России более 81 млн руб. в счет погашения задолженности по налоговым платежам. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого на сумму более 10 млн руб. наложили арест.