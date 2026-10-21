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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Кирове директора компании осудят за сокрытие 44 млн рублей от налоговой

В Кирове направили в суд уголовное дело в отношении руководителя компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налоговой задолженности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
В Кирове директора компании осудят за сокрытие 44 млн рублей от налоговой

В Кирове директора компании осудят за сокрытие 44 млн рублей от налоговой

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024–2025 годах в Кирове руководитель компании скрыл 44 млн руб., предназначенные для взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.
По данным следствия, с момента возбуждения уголовного дела компания перечислила в бюджет России более 81 млн руб. в счет погашения задолженности по налоговым платежам. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого на сумму более 10 млн руб. наложили арест.
Анна Кайдалова