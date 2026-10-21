Губернатор и глава МЧС наградили свердловских спасателей
Глава Свердловской области Денис Паслер и руководитель МЧС России Александр Куренков посетили Уральский институт ГПС МЧС России. В рамках визита они провели церемонию награждения сотрудников, продемонстрировавших высокие результаты в профессиональной деятельности, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили начальник регионального управления МЧС Виктор Теряев и преподаватель института Оксана Беззапонная. За безупречную службу медалью ведомства отмечен председатель ветеранской организации Александр Аграшенков, который также руководит музеем учебного заведения. Александр Куренков вручил стипендию Правительства РФ курсантке Екатерине Фризоргер. Денис Паслер передал благодарственные письма специалистам института и главного управления.
Мероприятие продолжилось чествованием юношеской сборной команды Свердловской области по пожарно-спасательному спорту. Членам команды и тренерам вручили памятные медали за вторую победу подряд в первенстве МЧС России.
Накануне Александр Куренков открыл музей истории пожарной охраны Среднего Урала в Екатеринбурге. Он расположился в историческом здании пожарной части, которое было построено на улице Белинского в начале XX века.