Губернатор и глава МЧС наградили свердловских спасателей

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили начальник регионального управления МЧС Виктор Теряев и преподаватель института Оксана Беззапонная. За безупречную службу медалью ведомства отмечен председатель ветеранской организации Александр Аграшенков, который также руководит музеем учебного заведения. Александр Куренков вручил стипендию Правительства РФ курсантке Екатерине Фризоргер. Денис Паслер передал благодарственные письма специалистам института и главного управления.