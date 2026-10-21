В сентябре выдача льготной ипотеки в Татарстане выросла вдвое

По данным ОКБ, всего в сентябре российские банки выдали 70,4 тыс. льготных ипотечных кредитов на 430,7 млрд руб. Это максимальные показатели с начала 2026 года. По сравнению с августом количество выдач увеличилось на 98%, объем — на 100%. В годовом выражении показатели выросли на 41% и 48% соответственно.