В сентябре выдача льготной ипотеки в Татарстане выросла вдвое
Банки выдали 2,6 тысячи кредитов с господдержкой на 15,3 млрд рублей
В сентябре банки выдали в Татарстане 2,6 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 15,3 млрд руб. По сравнению с августом количество кредитов выросло на 113%, объем — на 117%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Республика заняла пятое место среди регионов по количеству выданных льготных ипотек. Средний размер кредита составил 5,9 млн руб., средний срок — 341 месяц. На ипотеку с господдержкой пришлось 52% от общего количества жилищных кредитов и 64% их совокупного объема.
В Чувашии в сентябре выдали 874 льготные ипотеки на 4,7 млрд руб. По сравнению с августом количество кредитов выросло на 109%, объем — на 106%. Средняя сумма кредита составила 5,4 млн руб., средний срок — 330 месяцев. Доля ипотеки с господдержкой достигла 58% от общего количества выданных жилищных кредитов и 72% их объема.
В Кировской области банки выдали 747 льготных ипотек на 4,1 млрд руб. Количество кредитов увеличилось за месяц на 153%, объем — на 163%. Средний размер кредита составил 5,4 млн руб., средний срок — 332 месяца. На льготную ипотеку пришлось 57% от общего количества жилищных кредитов и 73% их объема.
В Марий Эл в сентябре оформили 393 льготные ипотеки на 2,1 млрд руб. По сравнению с августом количество кредитов выросло на 107%, объем — на 124%. Средняя сумма кредита составила 5,4 млн руб., средний срок — 334 месяца. Доля кредитов с господдержкой достигла 59% от общего количества выданных жилищных кредитов и 75% их совокупного объема.
По данным ОКБ, всего в сентябре российские банки выдали 70,4 тыс. льготных ипотечных кредитов на 430,7 млрд руб. Это максимальные показатели с начала 2026 года. По сравнению с августом количество выдач увеличилось на 98%, объем — на 100%. В годовом выражении показатели выросли на 41% и 48% соответственно.