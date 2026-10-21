Нижегородские полицейские ликвидировали нарколабораторию
Полиция при поддержке Росгвардии задержала 56-летнего жителя Нижегородской области, в доме которого обнаружили лабораторию для выращивания конопли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
У задержанного изъяли 50 кустов наркосодержащего растения, 233,3 г марихуаны и более 100 г конопли. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство наркотических средств.
Фигурант арестован, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Ранее он был судим за мошенничество.