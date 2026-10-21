25 иностранцев выдворят из страны после рейдов «Нелегал—2026» в Удмуртии
25 мигрантов выдворят из РФ по итогам второго этапа рейдов «Нелегал—2026» в Удмуртии, сообщили в МВД по республике. Почти 100 иностранцам запретили въезд в страну.
Оперативники проверяли стройки, торговые и транспортные объекты, сельские хозяйства и места проживания иностранцев. Всего выявлено 211 нарушений миграционного законодательства. Общая сумма штрафов составила почти 3 млн руб.
В частности, 72 работодателя Удмуртии привлекли к ответственности за незаконный труд мигрантов. Из-за фиктивной постановки иностранцев на учет возбуждено девять уголовных дел. Рейды продолжаются.