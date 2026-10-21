В Башкирии предлагают увеличить штрафы за нарушения в купальный сезон

Например, сегодня по ч. 1 ст. 13.12 КоАП Башкирии (нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах) самым строгим наказанием являются штрафы — 3 тыс. руб. для граждан, 15 тыс. руб. для должностных лиц и 25 тыс. руб. для юридических лиц. Госкомитет по ЧС намерен дополнить часть абзацем, увеличивающим штрафы за нарушения в летний период: до 6 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. руб. для должностных лиц, до 50 тыс. руб. для юрлиц.