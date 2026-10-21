В Башкирии предлагают увеличить штрафы за нарушения в купальный сезон
За купание в состоянии опьянения наказание увеличится до 10 тысяч рублей
Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предлагает внести изменения в республиканский КоАП в части ответственности за нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах. Ведомство считает необходимым ввести специальные наказания за нарушения во время купального сезона — с 1 июня по 31 августа.
Например, сегодня по ч. 1 ст. 13.12 КоАП Башкирии (нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах) самым строгим наказанием являются штрафы — 3 тыс. руб. для граждан, 15 тыс. руб. для должностных лиц и 25 тыс. руб. для юридических лиц. Госкомитет по ЧС намерен дополнить часть абзацем, увеличивающим штрафы за нарушения в летний период: до 6 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. руб. для должностных лиц, до 50 тыс. руб. для юрлиц.
За купание за буйками, а также в местах, где выставлены щиты и аншлаги с запрещающими знаками и надписями (ч. 2 ст. 13.12 КоАП Башкирии), в Башкирии могут оштрафовать на сумму 4 тыс. руб. Законопроект увеличивает максимальный размер наказания до 8 тыс. руб.
Максимальный штраф за купание в состоянии опьянения увеличится с 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
До 27 октября законопроект будет проходить общественные обсуждения.