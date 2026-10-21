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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге суд обязал администрацию устранить нарушения, приведшие к отключению газоснабжения МКД

В Оренбурге суд удовлетворил требование прокуратуры обязать администрацию Оренбурга устранить нарушения, из-за которых многоквартирный дом был отключен от газоснабжения. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Администрация города и коммерческая организация заключили контракт на долевое строительство многоквартирного дома на ул. Заводской. Квартиры предназначались для предоставления по договорам специализированного найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В августе прошлого года специалисты ресурсоснабжающей организации отключили дом от газоснабжения в связи с ненадлежащим функционированием дымовых и вентиляционных каналов. Причиной стали недостатки, допущенные при строительстве.
Администрация не согласилась с решением суда и обжаловала его. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и не нашел оснований для удовлетворения доводов жалобы.
Руфия Кутляева