В сентябре на Кубани выдали ипотечных кредитов с господдержкой почти на 13 млрд рублей

В целом по стране в сентябре банки выдали 70,37 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 430,68 млрд руб. Это максимальные показатели с начала года. Количество займов выросло на 98% относительно августа и на 41% по сравнению с сентябрем 2025 года. Объем кредитования увеличился соответственно на 100% и 48%.