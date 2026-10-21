В сентябре на Кубани выдали ипотечных кредитов с господдержкой почти на 13 млрд рублей
На Кубани в сентябре банки выдали 2,27 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 12,94 млрд руб. По сравнению с августом количество таких займов увеличилось на 117%, объем — на 120%. По объему льготного ипотечного кредитования Краснодарский край занял шестое место среди регионов России, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В целом по стране в сентябре банки выдали 70,37 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 430,68 млрд руб. Это максимальные показатели с начала года. Количество займов выросло на 98% относительно августа и на 41% по сравнению с сентябрем 2025 года. Объем кредитования увеличился соответственно на 100% и 48%.
Доля льготных программ достигла 53% от общего числа выданных за месяц ипотечных кредитов и 67% в денежном выражении. В августе эти показатели составляли 38% и 54%. Средняя сумма льготного займа выросла до 6,12 млн руб. против 6,04 млн руб. месяцем ранее. Средний срок кредитования составил 27 лет и пять месяцев, полная стоимость кредита осталась на уровне 14,6%.
По итогам третьего квартала россияне оформили 135,13 тыс. льготных ипотек на 819,97 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов сократилось на 11%, объем — на 7%. При этом относительно второго квартала 2026 года показатели выросли на 12% и 13% соответственно.
За январь—сентябрь банки выдали 369,19 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 2,21 трлн руб. В годовом выражении количество займов увеличилось на 2%, объем — на 6%. Однако по сравнению с девятью месяцами 2024 года выдачи сократились на 29% в количественном выражении и на 21% — в денежном.
Лидером по объему льготного ипотечного кредитования в сентябре стала Москва, где выдали 5,68 тыс. кредитов на 51,64 млрд руб. Далее следуют Московская область с 4,15 тыс. займов на 34,46 млрд руб. и Санкт-Петербург с 3,65 тыс. на 28,07 млрд руб. В Башкортостане объем выдач составил 15,35 млрд руб., в Татарстане — 15,31 млрд руб.
Наиболее крупные льготные ипотечные кредиты в среднем выдавали в Москве — 9,1 млн руб., Московской области — 8,31 млн руб. и Санкт-Петербурге — 7,7 млн руб. Самый длительный средний срок кредитования по государственным программам зафиксирован в Ингушетии и Тыве — 29 лет, самый короткий — в Еврейской автономной области, 21 год и один месяц.