В Новосибирске предложили поднять штрафы за безбилетный проезд до 2,5 тыс. руб.

Инициатива возникла на фоне увеличения случаев безбилетного проезда в городе на муниципальных маршрутах, пояснил председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Роман Никитенко. По его данным, если с 2022-го по 2025 год были привлечены к ответственности 84 пассажира, не оплативших проезд, то в этом году уже 174.