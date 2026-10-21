В Новосибирске предложили поднять штрафы за безбилетный проезд до 2,5 тыс. руб.
Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике одобрил законопроект об увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Согласно документу, размер санкции в случае нарушений предлагают поднять в два с половиной раза — до 2,5 тыс. руб.
Инициатива возникла на фоне увеличения случаев безбилетного проезда в городе на муниципальных маршрутах, пояснил председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска Роман Никитенко. По его данным, если с 2022-го по 2025 год были привлечены к ответственности 84 пассажира, не оплативших проезд, то в этом году уже 174.
Изменения предлагается внести в ст. 10.1 закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». «Принципиально решение поддерживаем, но метод нуждается в доработке. По одной простой причине. Гарантированное взимание штрафа возможно только в присутствии представителя правоохранительных органов»,— процитировала пресс-служба Заксобрания председателя транспортного комитета Валерия Ильенко.