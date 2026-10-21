Еще в одном городе Прикамья вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 ноября планируется повышение стоимости проезда в общественном транспорте Березников до 45 руб. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. «Текущая цена не покрывает расходы на содержание и обслуживание современного автопарка. Повышение тарифа позволит нам не просто поддерживать, но и дальше развивать транспортную сеть. Это вынужденная мера, необходимая для сохранения стабильности всей транспортной системы города»,— поясняют в администрации. Сейчас тариф на проезд в общественном транспорте Березников составляет 38 руб.