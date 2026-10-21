В Орске задержали 66-летнего мужчину за покушение на убийство
Преступление было совершено на почве ревности
Сотрудники СУ СКР по Оренбургской области задержали 66-летнего жителя Орска, которого обвиняют в покушении на убийство. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление.
Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября. Двое мужчин находились в частном доме по переулку Самарскому в Орске. Во время ссоры обвиняемый множество раз ударил ножом оппонента. Но довести преступный умысел до конца не смог: участников конфликта разняли очевидцы. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.
Следователи настаивают на заключении фигуранта под стражу. В настоящее время силовики собирают доказательства по уголовному делу.