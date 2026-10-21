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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Ярославль

Рейс из Сочи в Ярославль отменили из-за ограничений на полеты

Рейсы из Сочи в Ярославль и в обратном направлении в ночь на 21 октября были отменены. Данные размещены на онлайн-табло ярославского аэропорта.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Самолет авиакомпании «Азимут» должен был прибыть в Ярославль в 3:40 и вылететь в Сочи спустя час. Однако Росавиация ввела ограничения в аэропорту города-курорта в 23:41. В ярославском аэропорту ограничения начали действовать в 2:56. Беспилотная опасность объявлялась в соседней Костромской области.
Ограничения на полеты в Туношне сняты в 8:00 21 октября.
Антон Голицын