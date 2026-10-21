Рейс из Сочи в Ярославль отменили из-за ограничений на полеты

Самолет авиакомпании «Азимут» должен был прибыть в Ярославль в 3:40 и вылететь в Сочи спустя час. Однако Росавиация ввела ограничения в аэропорту города-курорта в 23:41. В ярославском аэропорту ограничения начали действовать в 2:56. Беспилотная опасность объявлялась в соседней Костромской области.