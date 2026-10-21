На сдачу школы в микрорайоне «Белый хутор» выделили 1,4 млрд рублей

Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне началось еще в сентябре 2021 года, стоимость составляла 1,4 млрд руб. Однако работы в установленные сроки не завершили, их окончание перенесли на сентябрь 2026-го. Однако дети из микрорайона до сих пор вынуждены учиться в переполненных соседних школах.