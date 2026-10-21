На сдачу школы в микрорайоне «Белый хутор» выделили 1,4 млрд рублей
Ее строят с 2021 года
АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» объявило аукцион на выполнение работ, необходимых для сдачи строящейся несколько лет школы на 1,1 тыс. мест в челябинском микрорайоне «Белый хутор». Начальная цена контракта составляет 1,4 млрд руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит достроить объект, в том числе смонтировать входы, спуски, окна, двери, провести отделку, заняться оборудованием инженерных систем, в том числе лифтов. Закончить все работы необходимо в ноябре 2027 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября, итоги подведут в этот же день.
Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне началось еще в сентябре 2021 года, стоимость составляла 1,4 млрд руб. Однако работы в установленные сроки не завершили, их окончание перенесли на сентябрь 2026-го. Однако дети из микрорайона до сих пор вынуждены учиться в переполненных соседних школах.