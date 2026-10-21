В Ростовской области создадут регоператора дронов
Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области инициирует создание регионального оператора, который займется соединением запросов потребителей с возможностями изготовителей гражданских дронов. Структура-посредник появится в донском регионе для налаживания взаимодействия между разработчиками беспилотных летательных аппаратов и потенциальными покупателями их услуг. О планах формирования такого института рассказал руководитель областного НПЦ БАС Олег Осипов в беседе с изданием РБК Ростов.
По словам эксперта, сегодня производители не всегда понимают, кому адресовать свою продукцию, а заказчики зачастую не сформулировали собственные потребности. Именно эту проблему призван решить региональный оператор, выступая связующим звеном между сторонами.
Специфика применения гражданских беспилотников отличается в зависимости от территории. На Дону, где автомобильное сообщение развито на высоком уровне, доставка с помощью дронов не считается приоритетным направлением. При этом крайне востребованными остаются задачи по выявлению несанкционированных мусорных полигонов и фиксации правонарушений.
Статистические данные Ассоциации «Аэронекст» свидетельствуют о ежегодном приросте отечественного рынка гражданских БАС в период с 2017 по 2024 год на уровне до 38%. Аналитики прогнозировали достижение объемом рынка отметки в 280 млрд рублей к 2030 году. В отраслевом разрезе на конец прошлого года доминирующие позиции занимала Москва — 46% зарегистрированных организаций. Далее следовали Санкт-Петербург (10%) и Татарстан (7%). Основной профиль компаний связан с созданием и производством беспилотных систем (43%), предоставлением услуг с их применением (21%), выпуском комплектующих (10%) и обучением (7%). Многие участники рынка совмещают несколько видов деятельности.
Отдельные финансовые подробности касаются оснащения донского центра. В марте 2026 года учреждение получило федеральную субсидию в объеме 663 млн рублей, предназначенную для развития выпуска беспилотных платформ. Средства пошли на техническое переоснащение и организацию собственной производственной линии.
Олег Осипов уточнил, что к сентябрю контрактация технологического оборудования была полностью завершена. Старт работы линии намечался на конец 2026 года, однако из-за сбоев в логистике Азово-Черноморского бассейна грузы пришлось переориентировать через альтернативные регионы. Вследствие этого запуск переносится на 2027 год.