В Ростовской области создадут регоператора дронов

Статистические данные Ассоциации «Аэронекст» свидетельствуют о ежегодном приросте отечественного рынка гражданских БАС в период с 2017 по 2024 год на уровне до 38%. Аналитики прогнозировали достижение объемом рынка отметки в 280 млрд рублей к 2030 году. В отраслевом разрезе на конец прошлого года доминирующие позиции занимала Москва — 46% зарегистрированных организаций. Далее следовали Санкт-Петербург (10%) и Татарстан (7%). Основной профиль компаний связан с созданием и производством беспилотных систем (43%), предоставлением услуг с их применением (21%), выпуском комплектующих (10%) и обучением (7%). Многие участники рынка совмещают несколько видов деятельности.