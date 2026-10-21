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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Северо-Запад

Стив Уиткофф направляется в Петербург

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

пресс-служба президента РФ

Как ранее заявлял источник издания, ожидается, что господин Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в среду, 21 октября. Предстоящий визит ранее анонсировали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По его словам, американский представитель должен передать российской стороне предложения, подготовленные по итогам переговоров США, Украины и европейских стран в Осло.
По данным Reuters, переговоры в Петербурге будут посвящены урегулированию конфликта на Украине. Среди возможных тем также освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в Осло господин Уиткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Украинская сторона представила новые предложения по урегулированию конфликта, которые американский спецпосланник намерен обсудить с Владимиром Путиным. Подробнее в материале «Ъ» — «Ословский торг».

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор