Стив Уиткофф направляется в Петербург
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.
Как ранее заявлял источник издания, ожидается, что господин Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в среду, 21 октября. Предстоящий визит ранее анонсировали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По его словам, американский представитель должен передать российской стороне предложения, подготовленные по итогам переговоров США, Украины и европейских стран в Осло.
По данным Reuters, переговоры в Петербурге будут посвящены урегулированию конфликта на Украине. Среди возможных тем также освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в Осло господин Уиткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом. Украинская сторона представила новые предложения по урегулированию конфликта, которые американский спецпосланник намерен обсудить с Владимиром Путиным. Подробнее в материале «Ъ» — «Ословский торг».