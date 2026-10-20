Премьер Норвегии подтвердил данные о визите Уиткоффа в Петербург

Сегодня спецпосланник американского президента встретился в Осло с президентами Украины и Финляндии Владимиром Зеленским и Александром Стуббом. «Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги»,— сказал норвежский премьер.