Премьер Норвегии подтвердил данные о визите Уиткоффа в Петербург
Американский переговорщик Стивен Уиткофф отправится в Санкт-Петербург 21 октября. Там они встретятся с российским руководством для переговоров по конфликту на Украине, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Сегодня спецпосланник американского президента встретился в Осло с президентами Украины и Финляндии Владимиром Зеленским и Александром Стуббом. «Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги»,— сказал норвежский премьер.
На встрече обсуждали детали будущих договоренностей в сфере экономики и безопасности. Александр Стубб заявил о реальном прогрессе, а Йонас Гар Стёре допустил, что на прошедших переговорах удалось подготовить почву для встречи на уровне лидеров стран.