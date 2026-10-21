Жительницу Перми приговорили к условному сроку за мошенничество с грантом на 15 млн рублей

Как установили полицейские, в начале 2021 года женщина, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем фермерского хозяйства, обратилась в краевой минсельхоз с заявкой на получение субсидии на развитие молочного животноводства. В документах она указала, что планирует заниматься разведением коров и производством сырого молока. В апреле 2021 года предпринимательнице был выделен грант в размере 15 млн руб. Полученные деньги она потратила не по целевому назначению, а на личные нужды. При этом женщина регулярно предоставляла в контролирующие ведомства фиктивную отчетность, включая подложные договоры купли-продажи и недостоверные сведения об объемах производства молока.