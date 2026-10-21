Ростовчанке выплатили почти 7 млн рублей за аварийную квартиру

Для собственников аварийного жилья выплата обычно связана с изъятием квартиры для муниципальных нужд. Статья 32 Жилищного кодекса предусматривает возмещение собственнику; выкупная цена складывается из рыночной стоимости жилья и причиненных изъятием убытков. По соглашению с владельцем город может предоставить другое помещение, зачтя его стоимость в сумму возмещения. Однако прокуратура не раскрыла, как рассчитали выплату ростовчанке и входили ли в нее дополнительные расходы.