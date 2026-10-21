Ростовчанке выплатили почти 7 млн рублей за аварийную квартиру
Администрация Ростова-на-Дону перечислила жительнице города почти 7 млн руб. за квартиру в многоквартирном доме, который признали аварийным. Выплаты женщина добилась после обращения в прокуратуру: по данным надзорного ведомства, городские власти вовремя не компенсировали ей стоимость жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Проверку прокуратура провела после обращения самой заявительницы. Ведомство подтвердило, что женщина владела квартирой в доме, который позднее в установленном порядке признали аварийным. Администрация не выплатила компенсацию своевременно. После мер прокурорского реагирования деньги перечислили. В опубликованном сообщении прокуратура не назвала адрес дома, дату его признания аварийным, площадь квартиры и точную сумму выплаты. Ведомство также не уточнило, направляла ли прокуратура представление чиновникам или обращалась в суд.
Для собственников аварийного жилья выплата обычно связана с изъятием квартиры для муниципальных нужд. Статья 32 Жилищного кодекса предусматривает возмещение собственнику; выкупная цена складывается из рыночной стоимости жилья и причиненных изъятием убытков. По соглашению с владельцем город может предоставить другое помещение, зачтя его стоимость в сумму возмещения. Однако прокуратура не раскрыла, как рассчитали выплату ростовчанке и входили ли в нее дополнительные расходы.
История касается одной квартиры и не даёт оснований судить о сроках расселения всего дома: прокуратура не сообщила ни число жильцов, ни статус остальных помещений. Подтвержденный итог проверки — администрация выплатила женщине почти 7 млн руб. после вмешательства надзорного ведомства.