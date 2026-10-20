Доля арендных сделок на офисном рынке выросла до 62%
Доля сделок по аренде офисов в общем объеме спроса на бизнес-центры в Москве по итогам января—сентября 2026 года увеличилась год к году на 4 процентных пункта (п. п.), до 62%, подсчитали в Ricci. Аренда становится более востребованной из-за общего замедления экономического роста и стремления бизнеса оптимизировать расходы, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее словам, такая стратегия позволяет арендатору при необходимости расширить свои площади или, напротив, отказаться от них, что обеспечивает гибкость в управлении расходами.
Всего за девять месяцев 2026 года в Москве девелоперы смогли реализовать 615 тыс. кв. м офисной недвижимости, на 35% меньше год к году, по данным партнера Ricci Дмитрия Жидкова. За этот период застройщики сдали в аренду 380 тыс. кв. м офисов, на 36% меньше год к году, при этом продать удалось 234 тыс. кв. м, показатель сократился на 33% год к году, подсчитал эксперт.
Подыскать офис для аренды довольно трудная задача, поскольку девелоперы предпочитают продавать свои офисные площади, чтобы быстрее вернуть вложенные в их строительство инвестиции. По итогам трех кварталов 2026 года в Москве появилось 852 тыс. кв. м офисов, при этом для продажи предназначено 59% из них, для аренды — всего 13%, говорит директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Так, предложение на аренду в веденных в 2026 году объектах класса А сейчас составляет 86 тыс. кв. м, подсчитала Екатерина Белова.