Доля арендных сделок на офисном рынке выросла до 62%

Всего за девять месяцев 2026 года в Москве девелоперы смогли реализовать 615 тыс. кв. м офисной недвижимости, на 35% меньше год к году, по данным партнера Ricci Дмитрия Жидкова. За этот период застройщики сдали в аренду 380 тыс. кв. м офисов, на 36% меньше год к году, при этом продать удалось 234 тыс. кв. м, показатель сократился на 33% год к году, подсчитал эксперт.