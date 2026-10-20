Саратовский застройщик «Система» оспорит отказ РАНХиГС от контракта на 555 млн
Арбитражный суд Саратовской области запретил «Русскому народному банку» платить РАНХиГС по гарантии, выданной за саратовскую строительную компанию «Система» Дмитрия Дулепина. Академия расторгла с ней контракт на ремонт общежития своего саратовского филиала и 1 октября потребовала от банка 111,2 млн из 130,05 млн руб. гарантии. Застройщик намерен оспорить расторжение контракта. Для этого в срок до 29 октября компании нужно подать иск в Арбитражный суд Москвы.
Контракт стоимостью 555 млн руб. на капремонт общежития Поволжского института управления им. П.А. Столыпина «Система» подписала в июле 2025 года. Работы должны были завершиться к 25 августа 2026 года. Заказчик отказался от контракта в одностороннем порядке 15 сентября, а через две недели выставил подрядчику две претензии на 2 млн руб. за просрочку и ненадлежащее качество работ. К моменту расторжения «Система» выполнила работы на 191,2 млн руб.
Ранее «Система» добивалась аналогичной меры в споре с Фондом защиты дольщиков Хабаровского края. Речь шла о гарантии Сбербанка по контракту на завершение двух долгостроев, которые компания сдала. Суд наложил обеспечительные меры на выплату гарантии. Фонд пытается их оспорить, его ходатайство оставлено без движения до 12 ноября.
ООО Специализированный застройщик «СК „Система“» основано в 2007 году. Единственным владельцем с 2015 года значится Дмитрий Дулепин. Выручка компании в 2025 году достигла 3,7 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 70% до 11 млн руб. В июле этого года ФНС подала иск о банкротстве компании на 38,7 млн руб. В конце сентября суд поддержал присоединение к делу еще одного кредитора, ООО «Лифтмонтаж», с требованием 11,7 млн руб., из которых 2,39 млн — проценты. За все время «Система» заключила 260 госконтрактов на 11 млрд руб. 1 октября 2026 года ФАС внесла «Систему» в реестр недобросовестных поставщиков до конца сентября 2028 года.