Саратовский застройщик «Система» оспорит отказ РАНХиГС от контракта на 555 млн

ООО Специализированный застройщик «СК „Система“» основано в 2007 году. Единственным владельцем с 2015 года значится Дмитрий Дулепин. Выручка компании в 2025 году достигла 3,7 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 70% до 11 млн руб. В июле этого года ФНС подала иск о банкротстве компании на 38,7 млн руб. В конце сентября суд поддержал присоединение к делу еще одного кредитора, ООО «Лифтмонтаж», с требованием 11,7 млн руб., из которых 2,39 млн — проценты. За все время «Система» заключила 260 госконтрактов на 11 млрд руб. 1 октября 2026 года ФАС внесла «Систему» в реестр недобросовестных поставщиков до конца сентября 2028 года.