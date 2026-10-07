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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Средняя Волга

Деньги в стенах дома

Суд запретил Сбербанку платить 327 млн рублей по гарантии саратовской «Системы»

07.10.2026, 21:40
Суд в Саратове запретил Сбербанку выплачивать Фонду защиты дольщиков Хабаровского края 327,4 млн руб. по гарантии за застройщиком «Система». Саратовская компания достраивала в Хабаровске два дома для обманутых дольщиков. Фонд потребовал вернуть аванс, хотя, по словам подрядчика, дома уже сданы. Суд указал, что при выплате «Системе» пришлось бы сразу вернуть деньги банку, что грозит ей кассовым разрывом и банкротством.
Представители СК «Система» настаивали, что дома в Хабаровске введены в эксплуатацию еще осенью 2024–2025 годов

Представители СК «Система» настаивали, что дома в Хабаровске введены в эксплуатацию еще осенью 2024–2025 годов

Общественное мнение

Арбитражный суд Саратовской области запретил Сбербанку выплачивать Фонду защиты дольщиков Хабаровского края 327,4 млн руб. по банковской гарантии, выданной за саратовскую строительную компанию «Система». Предварительные обеспечительные меры суд принял 2 октября по заявлению застройщика до подачи иска. 6 октября фонд ходатайствовал об отмене обеспечения.
Гарантия от 26 апреля 2024 года обеспечивала обязательства «Системы» по договору с ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий», которое действует от имени и в интересах фонда. По договору от 23 ноября 2023 года подрядчик достраивал в Хабаровске два жилых дома на ул. Салтыкова-Щедрина, двух- и трехсекционный. Срок окончания работ, изначально назначенный на 15 октября 2024 года, переносили дополнительными соглашениями. Гарантия действовала до 30 сентября 2026 года, указано в определении.

ООО Специализированный застройщик «СК „Система“» основано в 2007 году. Единственным владельцем с 2015 года значится Дмитрий Дулепин. Выручка компании в 2025 году достигла 3,7 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 70% до 11 млн руб. По состоянию на 1 сентября этого года застройщик имеет задолженность перед налоговой в размере 35 млн руб. В июле этого года ФНС подала иск о банкротстве компании на 38,7 млн руб. В конце сентября суд поддержал присоединение к делу еще одного кредитора, ООО «Лифтмонтаж», с требованием 11,7 млн руб., из которых 2,39 млн — проценты. В отношении СК открыто 71 исполнительное производство на 134 млн руб. За все время «Система» заключила 260 госконтрактов на 11 млрд руб., из них 32 проекта на 5,7 млрд находятся в исполнении, 183 проекта на 3,6 млрд завершены, еще 35 контрактов на 1,1 млрд руб. расторгнуты. 1 октября 2026 года ФАС внесла «Систему» в реестр недобросовестных поставщиков до конца сентября 2028 года.

В суде представители «Системы» настаивали, что работы завершены. Дома введены в эксплуатацию 19 ноября 2024 года и 30 сентября 2025 года. Задержку со сметой, получившей положительное заключение госэкспертизы только 20 августа 2026 года, компания объясняет ошибками в документации заказчика. 24 сентября стороны подписали допсоглашение с итоговой ценой 2,95 млрд руб. Фонд принял работы на 2,44 млрд руб., акты еще на 209,3 млн руб. подрядчик передал 25 сентября, а на остальные 293,5 млн руб. оформляет документы. По расчетам «Системы», аванс давно перекрыт стоимостью построенного.
Свою позицию подрядчик подкрепляет решением хабаровского арбитража от 7 сентября этого года. Суд взыскал с фонда 6,2 млн руб., которые заказчик удержал из оплаты по двухсекционному дому как неустойку за просрочку. Срок он отсчитывал от даты подписания актов, но, как напомнил суд со ссылкой на ВС РФ, срок работ и срок их приемки не одно и то же. Фонд иск признал и завершение работ по двухсекционному дому не оспаривал.
1 сентября Фонд потребовал от «Системы» продлить гарантию до 31 декабря и написал, что право на деньги у него возникнет, только если продления не будет к 21 сентября. Но уже 16 сентября в Сбербанк пришло требование выплатить 327,4 млн руб. неотработанного аванса. Под конец месяца банк уведомил подрядчика о втором, исправленном требовании. Представитель «Системы» настаивал в суде, что уведомление направили в день подписания допсоглашения, зафиксировавшего отработку аванса. В компании назвали это злоупотреблением правом и попыткой неосновательного обогащения, поскольку заказчик удерживает готовые дома и одновременно требует деньги у гаранта. Банк приостановил выплату и дал «Системе» время на возражения до 8 октября.
Суд согласился с доводами подрядчика о риске значительного ущерба. Без обеспечительных мер, как указано в определении, компании пришлось бы немедленно вернуть банку крупную сумму, а также платить проценты по ставке 18,2% годовых и штраф в размере двукратной ставки ЦБ. Это, по версии «Системы», грозит кассовым разрывом и банкротством. Запрет выплаты, считает суд, сохраняет существующее состояние отношений сторон до рассмотрения спора по существу.
Во второй части заявления «Системе» отказали. Застройщик просил запретить фонду и техзаказчику любые действия, направленные на получение денег по гарантии, однако суд счел такую меру неконкретной. Она охватывает широкий круг действий, часть из которых уже совершена, поскольку требование к банку направлено, и ограничивает право на обращение в суд, что противоречит статье 46 Конституции РФ.
До 17 октября «Система» должна направить фонду и техзаказчику досудебную претензию, а до 14 ноября подать иск в Арбитражный суд Хабаровского края.

Нина Шевченко