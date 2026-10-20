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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

В Березовском на фасаде школы № 55 обрушилась кирпичная кладка

В Березовском на фасаде школы № 55 частично осыпалась кирпичная кладка, сообщил глава округа Владимир Шауракс. На место выезжали первый заместитель главы округа Александр Коргуль и заместитель по социальным вопросам Артур Садреев.

Telegram-канал Владимира Шауракса

По словам главы, подрядная организация, которая отвечает за объект в рамках гарантийных обязательств, 21 октября приступит к осмотру фасада и оценке возможных дефектов. Работы будут проходить под контролем управления капитального строительства администрации округа.
Власти и директор школы приняли решение перевести учеников на дистанционное обучение с 21 октября. После недели дистанционного обучения школьники уйдут на каникулы — за это время подрядчик должен полностью устранить дефекты.
Полина Бабинцева