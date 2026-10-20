Водитель пострадал при столкновении со школьным автобусом на Дону

Авария произошла сегодня днем, 20 октября. По предварительным данным, водитель Hyundai Accent, двигавшийся со стороны трассы Ростов — Таганрог, не уступил дорогу школьному автобусу ПАЗ, приближавшемуся справа. После столкновения Hyundai отбросило назад, в результате чего он врезался в автомобиль Dodge.