«Автомобилист» обыграл СКА в Санкт-Петербурге со счетом 3:1
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 0:2) в пользу гостей.
В составе СКА шайбу забросил Владислав Семин (31). У «Автомобилиста» отличились Александр Кадейкин (22), Максим Тарасов (59) и Роман Горбунов (60).
После 17 матчей екатеринбургская команда набрала 16 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. СКА набрал 17 очков после 16 игр и располагается на восьмом месте на Западе.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 23 октября в Екатеринбурге против ЦСКА.