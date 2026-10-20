Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Северо-Запад

Обвиняемый в убийстве петербурженки в ОАЭ предстанет перед судом

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в убийстве петербурженки в Объединенных Арабских Эмиратах. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, преступление произошло в декабре 2025 года в гостинице в Дубае. Мужчина состоял в отношениях с потерпевшей и, предположительно, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. Девушка скончалась от полученных ранений. По версии следствия, после произошедшего господин Морган покинул ОАЭ, но был задержан после возвращения в Петербург.
По данным СМИ, погибшая Анастасия Никулина работала стюардессой. Помимо убийства, господину Моргану вменяют истязание и два эпизода угроз убийством. В ходе расследования следователи допросили более 25 свидетелей, провели судебные экспертизы, обыски и следственный эксперимент. Следствие велось во взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор