Обвиняемый в убийстве петербурженки в ОАЭ предстанет перед судом
В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в убийстве петербурженки в Объединенных Арабских Эмиратах. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, преступление произошло в декабре 2025 года в гостинице в Дубае. Мужчина состоял в отношениях с потерпевшей и, предположительно, нанес ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. Девушка скончалась от полученных ранений. По версии следствия, после произошедшего господин Морган покинул ОАЭ, но был задержан после возвращения в Петербург.
По данным СМИ, погибшая Анастасия Никулина работала стюардессой. Помимо убийства, господину Моргану вменяют истязание и два эпизода угроз убийством. В ходе расследования следователи допросили более 25 свидетелей, провели судебные экспертизы, обыски и следственный эксперимент. Следствие велось во взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.