Обвиняемый в убийстве петербурженки в ОАЭ предстанет перед судом

По данным СМИ, погибшая Анастасия Никулина работала стюардессой. Помимо убийства, господину Моргану вменяют истязание и два эпизода угроз убийством. В ходе расследования следователи допросили более 25 свидетелей, провели судебные экспертизы, обыски и следственный эксперимент. Следствие велось во взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ.